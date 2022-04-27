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27 апреля, 2022
 
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Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины

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Осборн купил имение в 1993 году
Осборн купил имение в 1993 году
Фото: ozzyosbourne / Instagram

Семья британского рок-музыканта, одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна примет в своем доме, расположенном в графстве Бакингемшир в Великобритании, беженцев из Украины. Об этом артист сообщил 25 апреля в интервью Daily Mail.

Отмечается, что Осборн и его жена готовы разместить в своем доме две украинские семьи. При этом супруга артиста Шэрон Осборн пожаловалась, что процесс замедляется из-за бюрократической волокиты. Она подчеркнула, что принимая украинских беженцев, они с мужем хотят продемонстрировать поддержку Украине.  

Жена Осборна предположила, что семьи, которые они смогут принять, будут счастливы, так как ее муж очень известен в Украине. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оззи и Шэрон Осборны купили дом в Бакингемшире в 1993 году. 

Теги: Великобритания, беженцы, война России против Украины, Оззи Осборн, Шэрон Осборн
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