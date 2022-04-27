Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины

Отмечается, что Осборн и его жена готовы разместить в своем доме две украинские семьи. При этом супруга артиста Шэрон Осборн пожаловалась, что процесс замедляется из-за бюрократической волокиты. Она подчеркнула, что принимая украинских беженцев, они с мужем хотят продемонстрировать поддержку Украине.

Жена Осборна предположила, что семьи, которые они смогут принять, будут счастливы, так как ее муж очень известен в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)