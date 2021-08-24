Бацман: Мне не нравится термин "внутренне перемещенные лица". Это наши родные беженцы, и Украина должна была им помочь

"У нас есть такой термин, он появился после 2014 года в Украине – "внутренне перемещенные лица". Он мне не нравится, потому что за политкорректностью мы пытаемся что-то такое скрыть. Это – беженцы. Это наши родные беженцы, которые вынуждены были бежать из своих домов, от своих семей, от своей работы, от своей карьеры, от своих детей, от своей жизни. И в любом возрасте это крайне тяжело. Очень важно то, как Украина относится к нашим родным беженцам, гражданам Украины. У нас семь лет идет война и семь лет людей, которые убежали и не приняли агрессора, которые не виноваты абсолютно, Украина не может защитить. У них другого государства нет, есть их родное – Украина, их мать, и она не смогла их защитить, не хватило тогда сил, агрессор был сильнее", – отметила журналистка.
При этом Украина могла обеспечить достойную жизнь тем, кто уехал с оккупированных Россией территорий, подчеркнула она.
"Их мать не сделала то, что должна была сделать, это-то точно в ее силах: предоставить им возможность жить хотя бы не хуже, чем до этого; возможность найти достойную высокооплачиваемую работу; возможность социализации – это очень важно; нужна государственная пропаганда в хорошем смысле, как пропаганда здорового образа жизни, от беженцев не должны шугаться и квартиру им не сдавать – мы же знаем и такие случаи: "А, вы из Донецка..." Я знаю сама такие случаи, ко мне приходили люди и рассказывали. Вот этого не должно быть, это должно широко обсуждаться, общество должно говорить об этом, давать самую резкую оценку людям, которые себя так ведут по отношению к своим согражданам, попавшим в беду. Компенсации, возможность льготного обучения, возможность получить жилье", – перечислила Бацман.
Она отметила, что на сегодняшний день все эти вопросы не решены.
"А мы должны их решать. Вот это – одно из важнейших направлений, это тот сигнал и тот знак, который будет послан оставшимся под оккупацией – что для Украины каждый ее гражданин важен, каждая жизнь важна, – заявила главред издания "ГОРДОН". – Если нас слушает руководство страны, оно обязано обратить внимание на эту проблему".
В связи с этим она рассказала о своем интервью с теперь уже бывшим заместителем министра по делам временно оккупированных территорий, экс-главой Луганской облгосадминистрации и волонтером Георгием Тукой, который был государственным чиновником при президенте Петре Порошенко. В интервью Бацман Тука признался, что у него связаны руки и помогать переселенцам при всем его желании мешает бюрократическая "дуристика".
Бацман убеждена, что для внедрения эффективной программы поддержки внутренне перемещенных лиц необходима прежде всего политическая воля первого лица государства.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В Украине на 6 июля 2021 года было взято на учет 1,4 млн ВПЛ, сообщило Министерство соцполитики.
Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре 2020 года заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.