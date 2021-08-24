Бацман: Мне не нравится термин "внутренне перемещенные лица". Это наши родные беженцы, и Украина должна была им помочь

"У нас есть такой термин, он появился после 2014 года в Украине – "внутренне перемещенные лица". Он мне не нравится, потому что за политкорректностью мы пытаемся что-то такое скрыть. Это – беженцы. Это наши родные беженцы, которые вынуждены были бежать из своих домов, от своих семей, от своей работы, от своей карьеры, от своих детей, от своей жизни. И в любом возрасте это крайне тяжело. Очень важно то, как Украина относится к нашим родным беженцам, гражданам Украины. У нас семь лет идет война и семь лет людей, которые убежали и не приняли агрессора, которые не виноваты абсолютно, Украина не может защитить. У них другого государства нет, есть их родное – Украина, их мать, и она не смогла их защитить, не хватило тогда сил, агрессор был сильнее", – отметила журналистка.

При этом Украина могла обеспечить достойную жизнь тем, кто уехал с оккупированных Россией территорий, подчеркнула она.

"Их мать не сделала то, что должна была сделать, это-то точно в ее силах: предоставить им возможность жить хотя бы не хуже, чем до этого; возможность найти достойную высокооплачиваемую работу; возможность социализации – это очень важно; нужна государственная пропаганда в хорошем смысле, как пропаганда здорового образа жизни, от беженцев не должны шугаться и квартиру им не сдавать – мы же знаем и такие случаи: "А, вы из Донецка..." Я знаю сама такие случаи, ко мне приходили люди и рассказывали. Вот этого не должно быть, это должно широко обсуждаться, общество должно говорить об этом, давать самую резкую оценку людям, которые себя так ведут по отношению к своим согражданам, попавшим в беду. Компенсации, возможность льготного обучения, возможность получить жилье", – перечислила Бацман.

Она отметила, что на сегодняшний день все эти вопросы не решены.

"А мы должны их решать. Вот это – одно из важнейших направлений, это тот сигнал и тот знак, который будет послан оставшимся под оккупацией – что для Украины каждый ее гражданин важен, каждая жизнь важна, – заявила главред издания "ГОРДОН". – Если нас слушает руководство страны, оно обязано обратить внимание на эту проблему".

В связи с этим она рассказала о своем интервью с теперь уже бывшим заместителем министра по делам временно оккупированных территорий, экс-главой Луганской облгосадминистрации и волонтером Георгием Тукой, который был государственным чиновником при президенте Петре Порошенко. В интервью Бацман Тука признался, что у него связаны руки и помогать переселенцам при всем его желании мешает бюрократическая "дуристика".

Бацман убеждена, что для внедрения эффективной программы поддержки внутренне перемещенных лиц необходима прежде всего политическая воля первого лица государства.