Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для внутренне перемещенных лиц

"Этот документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым. Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором", – отметили в релизе.

Закон освобождает переселенцев от выплаты штрафа в случае ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору.

"Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ. Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права", – уточнили в пресс-службе.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займа, заключенных до 20 февраля 2014 года с ВПЛ из АР Крым и Севастополя и до 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.