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Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для внутренне перемещенных лиц

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Зеленский подписал закон 5 августа
Зеленский подписал закон 5 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа подписал закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа №1646-ІХ, принятый Верховной Радой 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Этот документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым. Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором", – отметили в релизе.

Закон освобождает переселенцев от выплаты штрафа в случае ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору.

"Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ. Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права", – уточнили в пресс-службе.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займа, заключенных до 20 февраля 2014 года с ВПЛ из АР Крым и Севастополя и до 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре прошлого года сообщала, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Замминистра уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, оккупация, аннексия, штраф, переселенцы, кредиты, Владимир Зеленский, пострадавшие
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