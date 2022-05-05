Британия выделила £45 млн для помощи украинцам, пострадавшим от войны

Трасс: Британская помощь поможет наиболее уязвимым в Украине, особенно женщинам и детям Фото: EPA

"Британская помощь поможет наиболее уязвимым в Украине, особенно женщинам и детям, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации", – сказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

£45 млн будут переданы службам ООН, работающим в Украине.

"Из £45 млн £15 млн направят Гуманитарному фонду ООН для Украины UHF для оказания немедленной помощи и помощи в борьбе с сексуальным и гендерным насилием посредством целевых услуг, юридической поддержки и кризисного урегулирования. Еще £15 млн направят ЮНИСЕФ для финансирования жизненно важных услуг, таких как питание для беременных женщин и поддержка психического здоровья детей", – уточнили в сообщении.

Глава МИД Британии добавила, что страна обеспечит дальнейшие поставки предметов медицинского назначения, включая наборы для ухода за 220 тыс. ранеными и около 380 тыс. упаковок лекарств.

Трасс сказала также, что Британия планирует и дальше оказывать гуманитарную помощь украинцам, которые "несут на себе основную тяжесть путинской гнусной войны".

По запросу правительства Украины Великобритания уже выделила около £2 млн на поставки продовольствия, в том числе 80 тыс. литров воды, 10 тыс. кг риса, 60 тыс. банок консервов. В Украину доставлено 17 грузовиков с продовольствием.

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