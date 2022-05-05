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Британия выделила £45 млн для помощи украинцам, пострадавшим от войны

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Трасс: Британская помощь поможет наиболее уязвимым в Украине, особенно женщинам и детям
Трасс: Британская помощь поможет наиболее уязвимым в Украине, особенно женщинам и детям
Фото: EPA

Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь в размере £45 млн ($55,7 млн) для людей, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба правительства Британии.

"Британская помощь поможет наиболее уязвимым в Украине, особенно женщинам и детям, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации", – сказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

£45 млн будут переданы службам ООН, работающим в Украине.

"Из £45 млн £15 млн направят Гуманитарному фонду ООН для Украины UHF для оказания немедленной помощи и помощи в борьбе с сексуальным и гендерным насилием посредством целевых услуг, юридической поддержки и кризисного урегулирования. Еще £15 млн направят ЮНИСЕФ для финансирования жизненно важных услуг, таких как питание для беременных женщин и поддержка психического здоровья детей", – уточнили в сообщении.

Глава МИД Британии добавила, что страна обеспечит дальнейшие поставки предметов медицинского назначения, включая наборы для ухода за 220 тыс. ранеными и около 380 тыс. упаковок лекарств.

Трасс сказала также, что Британия планирует и дальше оказывать гуманитарную помощь украинцам, которые "несут на себе основную тяжесть путинской гнусной войны".

По запросу правительства Украины Великобритания уже выделила около £2 млн на поставки продовольствия, в том числе 80 тыс. литров воды, 10 тыс. кг риса, 60 тыс. банок консервов. В Украину доставлено 17 грузовиков с продовольствием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения российской армии в Украину по состоянию на 29 апреля в Украину поступило гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн. В Минздраве Украины отметили, что "украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир".

"Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран. Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия и многие другие", – объяснили в ведомстве.

Теги: Украина, ООН, Великобритания, беженцы, помощь, гуманитарная помощь, консервы, украинцы, война России против Украины, пострадавшие, финансирование, Лиз Трасс, Британия, питание
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