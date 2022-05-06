Дуда надеется, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

Дуда: Украина, я надеюсь, будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством Фото: president.pl

Дуда говорил в том числе о войне России против Украины и совместной истории Украины и Польши, упомянул заявление президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".

Президент Польши отметил, что история двух стран в последние века была непростой".

"При всей грандиозности этой истории, такой непростой в последние века, где так часто на общем столе поляков и украинцев были ружье, топор, оружие, – положили хлеб. Это акт, который – я глубоко в это верю – прокладывает совершенно новый путь в нашей истории, в истории как наших, так и других народов", – сказал он.

Дуда также благодарил государственные службы Польши и местные власти страны за решения, направленные на поддержку Украины.

"Время вызовов, свидетелями которых мы являемся, началось, но еще не закончилось", – отметил он и предупредил поляков, что впереди "еще много трудностей и забот", так как санкционная политика, направленная на принуждение РФ прекратить агрессию, – "это дорого".

"Мы должны это пережить, мы должны проводить ответственную политику, мы должны с этим бороться. Это современный вызов, который особенно касается тех, кто находится у власти", – продолжил Дуда.

Он сказал, что речь также об ответственности за будущее региона и построение добрососедских связей с Украиной.

"Я твердо верю, что мы можем это сделать. Что так же, как мы смогли принять наших соседей, мы сможем защитить их, чтобы когда война закончится, они могли вернуться в свои дома и мы могли помочь им в работе по восстановлению Украины: свободной, суверенной и независимой. Украины, которая, я надеюсь, будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством, и как надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы фактически не будет. Что мы будем жить вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", – резюмировал Дуда.