Дуда надеется, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

Дуда говорил в том числе о войне России против Украины и совместной истории Украины и Польши, упомянул заявление президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".
Президент Польши отметил, что история двух стран в последние века была непростой".
"При всей грандиозности этой истории, такой непростой в последние века, где так часто на общем столе поляков и украинцев были ружье, топор, оружие, – положили хлеб. Это акт, который – я глубоко в это верю – прокладывает совершенно новый путь в нашей истории, в истории как наших, так и других народов", – сказал он.
Дуда также благодарил государственные службы Польши и местные власти страны за решения, направленные на поддержку Украины.
"Время вызовов, свидетелями которых мы являемся, началось, но еще не закончилось", – отметил он и предупредил поляков, что впереди "еще много трудностей и забот", так как санкционная политика, направленная на принуждение РФ прекратить агрессию, – "это дорого".
"Мы должны это пережить, мы должны проводить ответственную политику, мы должны с этим бороться. Это современный вызов, который особенно касается тех, кто находится у власти", – продолжил Дуда.
Он сказал, что речь также об ответственности за будущее региона и построение добрососедских связей с Украиной.
"Я твердо верю, что мы можем это сделать. Что так же, как мы смогли принять наших соседей, мы сможем защитить их, чтобы когда война закончится, они могли вернуться в свои дома и мы могли помочь им в работе по восстановлению Украины: свободной, суверенной и независимой. Украины, которая, я надеюсь, будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством, и как надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы фактически не будет. Что мы будем жить вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", – резюмировал Дуда.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.