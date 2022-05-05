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Мишель: Сегодняшняя донорская конференция должна стать отправной точкой "плана Маршалла" для Украины

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Мишель: Мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность
Мишель: Мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность
Фото: ЕРА

Сегодня в Варшаве состоится инициированная Польшей и Швецией донорская конференция, на которой будет рассмотрена возможность создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ. Об этом в опубликованном 5 мая интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Я вижу сравнение с прошлым веком, когда дальновидные люди приняли решение инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны. Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, и это означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом – этого недостаточно – нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля. И эта конференция, на мой взгляд, должна стать отправной точкой для некоего европейского "плана Маршалла" для Украины", – сказал Мишель.

По его словам, он предложил Европейскому совету политически поддержать запуск этой конференции.

"Это означает, что нас поддерживают 27 глав государств и глав правительств. Мы решили в ходе обсуждения в Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, что хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной. Именно поэтому я так рад, что Польша вместе со Швецией приняли решение провести эту конференцию в Варшаве при полной поддержке – моей и Европейской комиссии ", – подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил, что в приоритете сейчас предоставление Украине гуманитарной помощи, экономическая поддержка страны и ее восстановление.

"Это три цели: мы хотим мобилизовать деньги, мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность, и нам нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, чтобы максимально облегчить возможность для друзей Украины мобилизовать финансовые средства для Украины", – резюмировал Мишель.

Контекст:

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

4 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, без учета данных с территорий, которые сейчас оккупированы.

Теги: Украина, Польша, Швеция, экономика, деньги, Владимир Зеленский, Европа, убытки, война России против Украины, план Маршалла, Шарль Мишель
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