Мишель: Сегодняшняя донорская конференция должна стать отправной точкой "плана Маршалла" для Украины

Мишель: Мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность Фото: ЕРА

"Я вижу сравнение с прошлым веком, когда дальновидные люди приняли решение инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны. Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, и это означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом – этого недостаточно – нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля. И эта конференция, на мой взгляд, должна стать отправной точкой для некоего европейского "плана Маршалла" для Украины", – сказал Мишель.

По его словам, он предложил Европейскому совету политически поддержать запуск этой конференции.

"Это означает, что нас поддерживают 27 глав государств и глав правительств. Мы решили в ходе обсуждения в Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, что хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной. Именно поэтому я так рад, что Польша вместе со Швецией приняли решение провести эту конференцию в Варшаве при полной поддержке – моей и Европейской комиссии ", – подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил, что в приоритете сейчас предоставление Украине гуманитарной помощи, экономическая поддержка страны и ее восстановление.

"Это три цели: мы хотим мобилизовать деньги, мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность, и нам нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, чтобы максимально облегчить возможность для друзей Украины мобилизовать финансовые средства для Украины", – резюмировал Мишель.