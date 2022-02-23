Нардеп Кисилевский призвал добиваться от Запада "плана Маршалла" для Украины

Дмитрий Кисилевский: Если наши партнеры и союзники хотят уменьшать риск большой войны, они должны обратить внимание в том числе на индустриальное развитие Украины Фото: lb.ua

Политик убежден, что сейчас нужно поднимать перед партнерами Украины вопросы о помощи в развитии экономики. По мнению Кисилевского, может быть три направления такого диалога.

Это переговоры о переформатировании долгов и высвобождении денег для реинвестирования в украинскую экономику, что может принести $40 млрд инвестиций. Также он считает, что нужно добиваться снижения пошлин для украинских товаров – в том числе нардеп напомнил, что США освободили из-под действия пошлины на металл уже все страны, кроме России, Китая и Украины. Также нужно начать пересмотр тарифных условий для Украины во Всемирной торговой организации, убежден Кисилевский.

Еще одним направлением переговоров он назвал пересмотр возможностей в сфере государственной помощи, так как Украина взяла евроинтеграционные обязательства ограничить государство в поддержании своей экономики. Сейчас, по мнению политика, стране нужно расширить возможности государственного финансирования экономики, а действующие ограничения отсрочить до момента присоединения Украины к ЕС.

"Кто изучал экономическую историю Германии, знает о существовании планов Маршалла и Моргентау. План Моргентау, навязанный Германии после поражения в войне, заключался в полной деиндустриализации Германии. Но союзники тогда быстро поняли, что бедная сырьевая страна станет очагом нестабильности в Европе. Давайте признаем, что подход западных стран к украинской экономике очень похож на этот план Моргентау, – заявил Кисилевский. – Если наши партнеры и союзники хотят уменьшать риск большой войны, они должны обратить внимание в том числе на индустриальное развитие Украины. Германия, учитывая свой опыт, могла бы стать лидером этого процесса. Предлагаю правительству начать об этом диалог".