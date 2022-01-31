В Германии прошли акции протеста против войны в Украине

Акция "У войны нет границ" прошла в Берлине Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

"Украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", – говорится в сообщении.

Акция называлась "У войны нет границ".

Guten Tag from Berlin pic.twitter.com/fGILKfJvDO — Serhiy Pishkovtsiy (@juscallmesergio) January 30, 2022

В комментариях к посту посольства живущие в Германии украинцы рассказали, что аналогичные акции прошли 29-го и 30 января в Дрездене и Кельне, на 6 февраля запланирована акция в Мюнхене.