Верещук: Ожидать "план Маршалла" и ничего не делать внутри страны – губительно для нас

"Никто ничего нам не должен давать, и мы уже должны были это усвоить на всех ступенях и уровнях. Ожидать "план Маршалла" и ничего не делать внутри страны – это просто губительно для нас. И мы это видим по последним решениям, высказываниям и событиям. А будет еще хуже, и нам надо к этому готовиться. Потому что мир очень смутный. Посмотрите, что сейчас происходит на Кубе, в Венесуэле, на Гаити. Везде вокруг нас. Даже Грузия сейчас неспокойна. Повсюду идут тектонические изменения. И нам надо не "план Маршалла" ждать, нам надо самим писать свою историю. Пусть это звучит пафосно и банально", – подчеркнула она.
План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.