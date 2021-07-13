Верещук: Ожидать "план Маршалла" и ничего не делать внутри страны – губительно для нас

Ирина Верещук: Никто ничего нам не должен давать, и мы уже должны были это усвоить на всех ступенях и уровнях Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Никто ничего нам не должен давать, и мы уже должны были это усвоить на всех ступенях и уровнях. Ожидать "план Маршалла" и ничего не делать внутри страны – это просто губительно для нас. И мы это видим по последним решениям, высказываниям и событиям. А будет еще хуже, и нам надо к этому готовиться. Потому что мир очень смутный. Посмотрите, что сейчас происходит на Кубе, в Венесуэле, на Гаити. Везде вокруг нас. Даже Грузия сейчас неспокойна. Повсюду идут тектонические изменения. И нам надо не "план Маршалла" ждать, нам надо самим писать свою историю. Пусть это звучит пафосно и банально", – подчеркнула она.

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Видео: НАШ / YouTube