ГОРДОН
 
 
МИР

Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд – премьер Польши

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конференция прошла в Польше
Конференция прошла в Польше
Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

На международной донорской конференции, которая прошла 5 мая в Варшаве по инициативе Польши и Швеции, собрали $6,5 млрд для помощи Украине в связи с войной.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Благодарю за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", – сказал он.

Слова Моравецкого приветствовали аплодисментами.

Контекст:

Конференция, которая состоялась сегодня в Варшаве, – первое такого рода мероприятие. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ.

На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС немедленно и рассказал, что Украине нужен стратегический план международной поддержки, который будет современный аналог исторического плана Маршалла.

"Это деньги. И не только. Это специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, модернизации и социального развития. Это будут инвестиции в стабильность всей Центральной и Восточной Европы. Чтобы агрессор знал, что он не сломит могущество Европы и более свободных наций, что все, что разрушено войной, будет восстановлено. Восстановление Украины должно теперь стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны", – сказал Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, инвестиции, помощь, деньги, Владимир Зеленский, конференция, Матеуш Моравецкий, Шарль Мишель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (958657)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133607)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (62993)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (55062)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (54411)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (49550)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (32910)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24328)
 
 
 
 