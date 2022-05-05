Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд – премьер Польши

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, выступая с заключительным словом на конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Благодарю за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", – сказал он.

Слова Моравецкого приветствовали аплодисментами.

Контекст:

Конференция, которая состоялась сегодня в Варшаве, – первое такого рода мероприятие. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ.

На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС немедленно и рассказал, что Украине нужен стратегический план международной поддержки, который будет современный аналог исторического плана Маршалла.

"Это деньги. И не только. Это специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, модернизации и социального развития. Это будут инвестиции в стабильность всей Центральной и Восточной Европы. Чтобы агрессор знал, что он не сломит могущество Европы и более свободных наций, что все, что разрушено войной, будет восстановлено. Восстановление Украины должно теперь стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны", – сказал Зеленский.