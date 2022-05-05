Мишель: Важно не только заморозить активы РФ, но и конфисковать их для восстановления Украины

"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение. Вместе с тем, я признаю, ведь по профессии я юрист, что юридический уровень этого вопроса не так прост. В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах – членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом", – сказал Мишель.

По его словам, это трудный и долгий процесс.

"Но я уже поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или других стран мира. На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей для всех этих целей, которые я упомянул, особенно для восстановления страны. Это – вопрос справедливости", – подчеркнул Мишель.