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Мишель: Важно не только заморозить активы РФ, но и конфисковать их для восстановления Украины

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Мишель: Это вопрос справедливости
Мишель: Это – вопрос справедливости
Фото: ЕРА

Замороженные в странах Запада российские активы должны быть конфискованы и направлены на восстановление Украины. Об этом в опубликованном 5 мая интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение. Вместе с тем, я признаю, ведь по профессии я юрист, что юридический уровень этого вопроса не так прост. В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах – членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом", – сказал Мишель.

По его словам, это трудный и долгий процесс.

"Но я уже поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или других стран мира. На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей для всех этих целей, которые я упомянул, особенно для восстановления страны. Это – вопрос справедливости", – подчеркнул Мишель.

Контекст:

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, без учета данных с территорий, которые сейчас оккупированы.

Теги: Россия, Украина, санкции, война России против Украины, активы, конфискация, Шарль Мишель, компенсация
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