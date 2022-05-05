Членство Украины в ЕС должно быть реальностью, а не просто обещаниями, статус кандидата нужно предоставить уже сейчас – Зеленский

Зеленский: Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете Фото: president.gov.ua

"Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают", – подчеркнул президент.

Он добавил, что "Украине надо быстро двигаться в Европейский союз", а статус кандидата "нужно предоставить уже, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре".

По словам Зеленского, война России против Украины планировалась как подготовка к нанесению удара по объединенной Европе.

"Следовательно усиление унификации было бы мощным ответом на все это", – подчеркнул президент.

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