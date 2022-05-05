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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Членство Украины в ЕС должно быть реальностью, а не просто обещаниями, статус кандидата нужно предоставить уже сейчас – Зеленский

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Зеленский: Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете
Зеленский: Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете
Фото: president.gov.ua

Украина готова к вступлению в Европейский союз, а статус кандидата стране нужно предоставить немедленно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на международной донорской конференции в Варшаве, сообщило 5 мая агентство "Интерфакс-Украина".

"Членство Украины в Евросоюзе должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают", – подчеркнул президент.

Он добавил, что "Украине надо быстро двигаться в Европейский союз", а статус кандидата "нужно предоставить уже, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре".

По словам Зеленского, война России против Украины планировалась как подготовка к нанесению удара по объединенной Европе.

"Следовательно усиление унификации было бы мощным ответом на все это", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.

Теги: Украина, война, Варшава, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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