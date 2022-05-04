Фейгин: Медведев – дурак и идиот. Он выпивает и рефлексирует на тему несостоявшегося второго срока

"Медведев – дурак. По нему видно. Я не понимаю, когда люди начинают всерьез его обсуждать. Видно же, что он идиот. Не говоря уже о деталях. У него с женой все непросто – она увлекается всякими странностями. Плюс – я думаю, что это справедливо – он выпивает на фоне того, что он достиг высшей власти… Он же хотел остаться на второй срок. Это не секрет – была целая партия второго срока. И [бывший помощник президента РФ Владимира Путина Вячеслав] Сурков, кстати, входил в эту партию. [Российский политолог Глеб] Павловский был одним из многих идеологов второго срока. И возможно, Медведев сейчас продолжает рефлексировать – "Ну что же я таким оказался?" Он потешный, и я считаю, потому, что идиот", – подчеркнул Фейгин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube