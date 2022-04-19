Каспаров: Медведев – карлик, которого посадили греть место для Путина. Это же надо было найти человека, который так отдаст власть

Каспаров сказал, что в 2006 году в России была "не перфектная демократия", но все шло по плану.

"Мы двигаемся в сторону улучшений, у нас эволюция. А когда появляется этот Медведев: этот карлик, которого посадили греть место для Путина... Причем карлик во всех смыслах этого слова. Кстати, отдадим должное [президенту РФ Владимиру] Путину. Смотрите: найти человека, который вернет потом власть", – отметил политик.

Он считает, что у главы Кремля есть способность распознавать человеческую натуру.

"Ведь власть же отдается огромная. Президент России мог просто уволить премьер-министра, кем был Путин, просто росчерком пера. Нашел человека, который отдал обратно. Вот просто вернул обратно на блюдечке с голубой каёмочкой. Так вот медведевские заклинания: там, "свобода лучше несвободы" и весь этот словесный мусор, шелуха – производили огромное впечатление на Западе. Там думали о том, как налаживать отношения. "Ну понятно, что Путин сейчас там, но он уйдет", – рассказал Каспаров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube