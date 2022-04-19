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Каспаров: Медведев – карлик, которого посадили греть место для Путина. Это же надо было найти человека, который так отдаст власть

 
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Медведев был президентом РФ в 2008 2012 годах
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева карликом во всех смыслах этого слова.

Каспаров сказал, что в 2006 году в России была "не перфектная демократия", но все шло по плану.

"Мы двигаемся в сторону улучшений, у нас эволюция. А когда появляется этот Медведев: этот карлик, которого посадили греть место для Путина... Причем карлик во всех смыслах этого слова. Кстати, отдадим должное [президенту РФ Владимиру] Путину. Смотрите: найти человека, который вернет потом власть", – отметил политик.

Он считает, что у главы Кремля есть способность распознавать человеческую натуру.

"Ведь власть же отдается огромная. Президент России мог просто уволить премьер-министра, кем был Путин, просто росчерком пера. Нашел человека, который отдал обратно. Вот просто вернул обратно на блюдечке с голубой каёмочкой. Так вот медведевские заклинания: там, "свобода лучше несвободы" и весь этот словесный мусор, шелуха – производили огромное впечатление на Западе. Там думали о том, как налаживать отношения. "Ну понятно, что Путин сейчас там, но он уйдет", – рассказал Каспаров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев. 

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

В январе 2020 года Путин назначил Медведева на новосозданную должность зампредседателя Совета безопасности.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Гарри Каспаров
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