Спикер Госдумы РФ сообщил о смерти Жириновского

О смерти скандального российского политика, часто выступающего с резкими антиукраинскими заявлениями, сообщил в Telegram 6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а Володин опроверг эту информацию.
9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. СМИ РФ писали, что у него серьезно поражены легкие и "никто гарантий не дает". Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.