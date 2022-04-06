Спикер Госдумы РФ сообщил о смерти Жириновского

О смерти скандального российского политика, часто выступающего с резкими антиукраинскими заявлениями, сообщил в Telegram 6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а Володин опроверг эту информацию.