В ЛДПР заявили, что членам партии поступали "лживые" сообщения о смерти Жириновского

По его словам, "ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича" получали члены ЛДПР по всей стране. Каргинов говорит, что это были провокации.

Членам ЛДПР разослали письма, в которых говорится, что информация о смерти Жириновского – "ложь". Документ, датированный 11 февраля, опубликовал портал URA.RU.

Это было сделано, чтобы "разъяснить" ситуацию, а также чтобы "люди не паниковали", заверил Каргинов.