"Надо просто шарахнуть". Жириновский призвал Путина "напугать кого-то" в Украине и на Западе в новогоднюю ночь

Жириновский отметил, что "надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часа в 4 утра, в 5 утра", когда "уже все подшофе".
Всех бомбить не обязательно, считает российский политик, но "выборочно – наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то".
Жириновский добавил, что сам бы нанес подобный удар, если бы был на месте президента России Владимира Путина.
Украинофоб Жириновский – скандальный российский политик, часто выступающий с резкими заявлениями. Например, в 2018 году он говорил, что Украина прекратит свое существование и будет разделена между Россией и Западом.
Жириновский с августа 2014 года находится в розыске в Украине, сообщается на сайте МВД. В частности, он подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Украины (финансирование незаконных вооруженных формирований, снабжение их оружием, боеприпасами, военной техникой), ч.1 ст.258-3 УКУ (создание террористической группы или террористической организации), ч.3 ст.110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".