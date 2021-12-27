"Надо просто шарахнуть". Жириновский призвал Путина "напугать кого-то" в Украине и на Западе в новогоднюю ночь

Жириновский отметил, что "надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часа в 4 утра, в 5 утра", когда "уже все подшофе".

Всех бомбить не обязательно, считает российский политик, но "выборочно – наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то".

Жириновский добавил, что сам бы нанес подобный удар, если бы был на месте президента России Владимира Путина.

Украинофоб Жириновский – скандальный российский политик, часто выступающий с резкими заявлениями. Например, в 2018 году он говорил, что Украина прекратит свое существование и будет разделена между Россией и Западом.

Жириновский с августа 2014 года находится в розыске в Украине, сообщается на сайте МВД. В частности, он подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Украины (финансирование незаконных вооруженных формирований, снабжение их оружием, боеприпасами, военной техникой), ч.1 ст.258-3 УКУ (создание террористической группы или террористической организации), ч.3 ст.110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).