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"Только живи!" Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь политика

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Российские СМИ сообщали о тяжелом состоянии Жириновского
Российские СМИ сообщали о тяжелом состоянии Жириновского
Фото: ldpr.ru

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые высказался о болезни отца. Соответствующее сообщение он написал 14 февраля в Facebook.

"Только живи!", – написал Лебедев. Свое эмоциональное состояние он отметил, как "обеспокоенное".

https://www.facebook.com/igor.lebedev.5/posts/4901948813233261

Как пишет портал URA.RU, именно Лебедев  выступал категорически против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Российские СМИ писали о тяжелом состоянии Жириновского. В частности, Telegram-канал "112" сообщал, что у него начались воспалительные процессы в головном мозге. В ЛДПР эти сообщения назвали слухами и домыслами.

В Минздраве России состояние Жириновского оценили как стабильное и сообщили, что он получает всю необходимую медицинскую помощь, писало РИА "Новости".

Контекст:

Жириновскому 75 лет. 9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. Российские СМИ писали, что у него серьезно поражены легкие и "никто гарантий не дает". Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное. 

В России три вакцины от коронавируса: "Спутник V" (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), "ЭпиВакКорона" (зарегистрирована в октябре 2020 года) и "КовиВак", созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

Теги: Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума, вакцинация, болезнь, коронавирус, Спутник V
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