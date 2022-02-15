"Только живи!" Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь политика

"Только живи!", – написал Лебедев. Свое эмоциональное состояние он отметил, как "обеспокоенное".

Как пишет портал URA.RU, именно Лебедев выступал категорически против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Российские СМИ писали о тяжелом состоянии Жириновского. В частности, Telegram-канал "112" сообщал, что у него начались воспалительные процессы в головном мозге. В ЛДПР эти сообщения назвали слухами и домыслами.

В Минздраве России состояние Жириновского оценили как стабильное и сообщили, что он получает всю необходимую медицинскую помощь, писало РИА "Новости".