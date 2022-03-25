Сенатор Пронюшкин сообщил о смерти Жириновского. Володин опроверг информацию

Позже сенатор удалил свой пост, а спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram опроверг информацию о смерти политика.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ", – отметил он.

По словам Володина, врачи борются за жизнь Жириновского, а сам он "большой молодец".

В пресс-службе минздрава РФ "РИА Новости" сказали, что Жириновский находится в стабильном состоянии. Врачи оказывают ему "всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь".