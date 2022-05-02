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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию – Подоляк

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Сауленко попал в базу сайта "Миротворец"
Сауленко попал в базу сайта "Миротворец"
Фото: ЕРА

Человек, которого российские оккупанты назначили "мэром" города Бердянск Запорожской области, имеет судимость за педофилию. Об этом 2 мая сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Назначенный оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию. "Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" РАГС – уборщицу. Армия мародеров и насильников продолжает проводить отрицательный отбор, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 марта стало известно, что Александр Сауленко заявил, что "берет на себя полномочия" по управлению Бердянском из-за "полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией". Он также повторил пропагандистские заявления российских властей о "госперевороте в Украине" и "киевской хунте" и пообещал, что "вместе с братским российским народом удастся наладить мирную жизнь".

После этого он дал интервью российским пропагандистам из RT, анонсировал выплату социальных пособий и пенсий и допустил переход города на российскую валюту.

1 апреля стало известно, что самопровозглашенному "мэру" Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Фамилия Сауленко находится в базе сайта "Миротворец". Туда его внесли как "изменника Родины" и "пособника российских военных преступников" за "сотрудничество с российским агрессором во время военных действий". По данным "Миротворца", Сауленко – представитель партии "За майбутнє", у него две судимости (первая – за убийство, вторая – за групповую педофилию).

20 апреля Запорожская областная военная администрация сообщала, что Сауленко своим "заместителем по вопросам архитектуры" назначил "местного фрика" Никиту Самойленко, который позиционирует себя как "творческая личность", а также "видит узоры во сне и разговаривает с камнями".

Контекст:

Оккупационные войска РФ вошли в Бердянск 27 февраля. Жители города 16 марта выходили на проукраинский митингОни скандировали "Бердянск – це Україна", "Україна понад усе", "Слава нації! Смерть ворогам".

21 марта оккупанты избили вышедших на проукраинский митинг жителей Бердянска.

Теги: Россия, война, оккупация, Запорожская область, Бердянск, советник, война России против Украины, педофилия, преступник, Михаил Подоляк, русский мир, российские оккупанты, коллаборационизм
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