Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию – Подоляк

"Назначенный оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию. "Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" РАГС – уборщицу. Армия мародеров и насильников продолжает проводить отрицательный отбор, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир", – написал он.

Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію. «Заступником мера» призначили двірника. «Керівником» РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і * валтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 марта стало известно, что Александр Сауленко заявил, что "берет на себя полномочия" по управлению Бердянском из-за "полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией". Он также повторил пропагандистские заявления российских властей о "госперевороте в Украине" и "киевской хунте" и пообещал, что "вместе с братским российским народом удастся наладить мирную жизнь".

После этого он дал интервью российским пропагандистам из RT, анонсировал выплату социальных пособий и пенсий и допустил переход города на российскую валюту.

1 апреля стало известно, что самопровозглашенному "мэру" Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Фамилия Сауленко находится в базе сайта "Миротворец". Туда его внесли как "изменника Родины" и "пособника российских военных преступников" за "сотрудничество с российским агрессором во время военных действий". По данным "Миротворца", Сауленко – представитель партии "За майбутнє", у него две судимости (первая – за убийство, вторая – за групповую педофилию).

20 апреля Запорожская областная военная администрация сообщала, что Сауленко своим "заместителем по вопросам архитектуры" назначил "местного фрика" Никиту Самойленко, который позиционирует себя как "творческая личность", а также "видит узоры во сне и разговаривает с камнями".