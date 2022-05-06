ГОРДОН
 
 
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон

Журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН”.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

У российский армии большие проблемы – не хватает ни солдат, ни офицеров. В моем распоряжении оказались уникальные данные

 
|

Слава богу, у российский армии большие проблемы. Не хватает живой силы – ни солдат, ни офицеров. В моем распоряжении уникальные конфиденциальные данные о том, что предпринимает Россия, в частности российская армия, чтобы восполнить появившиеся бреши в живой силе. 

Мне известно, что сирийские наемники проходят специальную программу подготовки в течение одного месяца. Во время этой подготовки их успокаивают, мол, они будут охранять российские военные базы, они воевать в Украине не будут. Но на самом деле их учат пехотной тактике, уличным боям и использованию взрывчатых веществ. 

Россия осознает, что ей нужны солдаты и офицеры с опытом боевых действий, и поэтому хаотично начала перемещать российских солдат и офицеров из Сирии в Украину. В Сирию же на их место будут отправлять менее опытных солдат и офицеров из России.

Также мне известно, что части российской военной полиции уже перемещены из Сирии в Украину. Из Латакии их перемещали в Хмеймим, оттуда в Россию и оттуда уже непосредственно в Украину.

Также мне известно, что Россия оказывает серьезное давление на сирийское правительство, потому что оно, в свою очередь, отказывается отправлять сирийские войска на войну в Украину.

Теперь несколько слов о высокопоставленном генерале российской армии Александре Журавлеве. Кто такой Журавлев? Герой России, российский военачальник, генерал-полковник. Читаю в "Википедии": "Командовал войсками Восточного военного округа, затем – Западного". Также генерал Журавлев имеет богатый опыт Сирийской войны. Цитирую: "11 декабря 2017 года Александр Журавлев прибыл в расположение группировки российских войск на авиабазе Хмеймим и приступил к исполнению обязанностей командующего группировкой вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике". Также известно, что именно Журавлев командовал вторжением войск Российской Федерации в Северную Украину. Но потом был смещен, на его место назначили другого генерала. Недавно Александр Журавлев был отправлен в Сирию на переговоры с сирийским руководством. Министру обороны Сирии Али Абдулле Айюбу Журавлев жаловался на то, что 8-я бригада сирийской армии, которая должна была отправиться на войну в Украину, отказалась это делать. Журавлев просил от Айюба давить на руководство 8-й бригады.

Вместе с тем мне известно, что некоторые дивизионы сирийской армии готовы отправиться на войну в Украину и готовятся к ней под руководством российских войск. В частности, 4-й дивизион сирийской армии вскоре отправится в Украину воевать против украинцев. Есть, однако, проблемы в общении между сирийскими войсками и российскими офицерами, поэтому россияне в спешном порядке ищут переводчиков, которые отправились бы в Украину вместе с сирийскими войсками, а также ищут военных медиков и другой персонал для войны с украинцами. В частности, известно о вербовке военных врачей и представителей других специальностей, столь нужных на фронте.

Как бы там ни было, я уверен, что у России ничего не получится. Враг будет разбит, победа будет за нами. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: В гостях у Гордона / YouTube

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Дмитрий Гордон, Украина, Сирия, наемники, армия РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь G
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось G
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     