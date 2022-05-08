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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи
Украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В черноморской операционной зоне российские оккупанты пытаются бороться с действиями украинских военных в воздушном пространстве. Об этом проинформировал 8 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредотачивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью сделать невозможными действия нашей авиации, в том числе БПЛА Bayraktar, поддержку действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в черноморской операционной зоне", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, противник "нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря".

"На новопавловском и запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха, Ясная Поляна. На южнобужском направлении [...] применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312377534408665

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ на 8 мая, около 25,5 тыс. человек личного состава, 199 самолетов и 156 вертолетов.

В последние дни украинские военные продемонстрировали, в частности, как Bayraktar поражает российские объекты в районе острова Змеиный в Черном море.

Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, аэродром, вторжение, беспилотники, воздух, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Bayraktar, российские оккупанты
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