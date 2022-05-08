Российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью сделать невозможными действия нашей авиации, в том числе БПЛА Bayraktar, поддержку действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в черноморской операционной зоне", – сказано в сообщении.
По данным украинских военных, противник "нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря".
"На новопавловском и запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха, Ясная Поляна. На южнобужском направлении [...] применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ на 8 мая, около 25,5 тыс. человек личного состава, 199 самолетов и 156 вертолетов.
В последние дни украинские военные продемонстрировали, в частности, как Bayraktar поражает российские объекты в районе острова Змеиный в Черном море.