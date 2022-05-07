"Змениный – новый сериал". Оперативное командование "Юг" показало уничтожение российского катера возле острова. Видео

На видео показано, что на катере в момент удара находились военнослужащие Скриншот: Оперативне командування “Південь” СВ ЗСУ / YouTube

"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков... Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам. Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбиения упорных усилий врага", – отметили в командовании.

Там не указали, чем и когда был нанесен удар. Defence Express пишет, что речь идет о работе беспилотника Bayraktar. Уничтожен был, в частности, десантный катер РФ проекта 11770 "Серна".

Судя по видео, в момент удара на катере были российские военнослужащие.

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