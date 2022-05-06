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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский Bayraktar уничтожил ЗРК "Тор" российских оккупантов на острове Змеиный. Видео

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Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов
Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов
Фото: mil.gov.ua

Украинские военные с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2 уничтожили российское вооружение на захваченном оккупантами острове Змеиный.

Видео опубликовало в Facebook 6 мая, в День пехоты, оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск для нашей победы", – говорится в подписи к видео.

Как отметил портал Defence Express, в ролике беспилотник уничтожает российский ЗРК "Тор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/535698608078539/


Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, война России против Украины, Bayraktar, остров Змеиный
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