Украинский Bayraktar уничтожил ЗРК "Тор" российских оккупантов на острове Змеиный. Видео

Видео опубликовало в Facebook 6 мая, в День пехоты, оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск для нашей победы", – говорится в подписи к видео.
Как отметил портал Defence Express, в ролике беспилотник уничтожает российский ЗРК "Тор".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.