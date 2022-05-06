Украинский Bayraktar уничтожил ЗРК "Тор" российских оккупантов на острове Змеиный. Видео

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов Фото: mil.gov.ua

Видео опубликовало в Facebook 6 мая, в День пехоты, оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск для нашей победы", – говорится в подписи к видео.

Как отметил портал Defence Express, в ролике беспилотник уничтожает российский ЗРК "Тор".

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