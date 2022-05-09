Потери российских оккупантов превышают показатели комплектования – Генштаб ЗСУ

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", – сказано в сообщении.
На части оккупированной территории, в частности на слобожанском направлении, российские оккупанты перешли к обороне и "основные усилия продолжают сосредоточивать на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, на 9 мая в Украине было уничтожено около 25,65 тыс. российских военных, тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.