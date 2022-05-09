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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери российских оккупантов превышают показатели комплектования – Генштаб ЗСУ

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Российская армия потеряла в Украине тысячи единиц техники
Российская армия потеряла в Украине тысячи единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ходе масштабного вторжения в Украину российская армия несет значительные потери. Об этом 9 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", – сказано в сообщении.

На части оккупированной территории, в частности на слобожанском направлении, российские оккупанты перешли к обороне и "основные усилия продолжают сосредоточивать на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/313164970996588

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ, на 9 мая в Украине было уничтожено около 25,65 тыс. российских военных, тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, военные, оборона, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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