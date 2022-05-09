На захваченной территории Запорожской области оккупанты изъяли документы у жителей, обещая вернуть их на мероприятиях по случаю Дня Победы – Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 мая в Facebook.
"На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что враг также осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов на территории временно оккупированной АР Крым.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.
7 мая в Генштабе отметили, что военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли.
ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении, сообщили в Запорожской ОВА 8 мая.