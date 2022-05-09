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На захваченной территории Запорожской области оккупанты изъяли документы у жителей, обещая вернуть их на мероприятиях по случаю Дня Победы – Генштаб ВСУ

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В Запорожской области оккупанты изъяли без уважительных причин личные документы у местного населения, отметили в Генштабе ВСУ
В Запорожской области оккупанты изъяли без уважительных причин личные документы у местного населения, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com

На временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются привлечь местное население для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая.

 Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 мая в Facebook.

"На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг также осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов на территории временно оккупированной АР Крым.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312758441037241

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.

7 мая в Генштабе отметили, что военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли.

ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении, сообщили в Запорожской ОВА 8 мая.

Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, захват, День Победы, Запорожская область, 9 мая, парад, война России против Украины, документы, население, российские оккупанты
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