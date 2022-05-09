На захваченной территории Запорожской области оккупанты изъяли документы у жителей, обещая вернуть их на мероприятиях по случаю Дня Победы – Генштаб ВСУ

В Запорожской области оккупанты изъяли без уважительных причин личные документы у местного населения, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 мая в Facebook.

"На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг также осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов на территории временно оккупированной АР Крым.

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