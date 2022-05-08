ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной государственной (военной) администрации (ОВА) 8 мая.

В опубликованной сводке (по состоянию на 8.00) отмечается, что на запорожском направлении "противник активных боевых действий не проводил".

"Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные о потерях российской армии в Запорожской области", – говорится в сообщении.

В ОВА сообщали 8 мая, что "в связи с напряженной ситуацией безопасности" Запорожье будет временно закрыто на выезд, но будет оставаться открытым на въезд в город.

Кроме того, в Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.

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