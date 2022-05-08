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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении – ОВА

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Украинские военнослужащие "достойно держат удар", отметили в Запорожской ОВА
Украинские военнослужащие "достойно держат удар", отметили в Запорожской ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении.

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной государственной (военной) администрации (ОВА) 8 мая.

В опубликованной сводке (по состоянию на 8.00) отмечается, что на запорожском направлении "противник активных боевых действий не проводил".

"Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные о потерях российской армии в Запорожской области", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/751934729182199/

В ОВА сообщали 8 мая, что "в связи с напряженной ситуацией безопасности" Запорожье будет временно закрыто на выезд, но будет оставаться открытым на въезд в город.

Кроме того, в Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.

7 мая в Генштабе отметили, что военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в ходе разговора 5 мая, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожская ОГА, ВСУ, наступление, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты
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