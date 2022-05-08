ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной государственной (военной) администрации (ОВА) 8 мая.
В опубликованной сводке (по состоянию на 8.00) отмечается, что на запорожском направлении "противник активных боевых действий не проводил".
"Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные о потерях российской армии в Запорожской области", – говорится в сообщении.
В ОВА сообщали 8 мая, что "в связи с напряженной ситуацией безопасности" Запорожье будет временно закрыто на выезд, но будет оставаться открытым на въезд в город.
Кроме того, в Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.
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Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.
7 мая в Генштабе отметили, что военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в ходе разговора 5 мая, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.