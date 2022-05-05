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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье ввели долгий комендантский час

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Соблюдение комендантского часа в городе будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами территориальной обороны
Соблюдение комендантского часа в городе будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами территориальной обороны
Фото: depositphotos.com

В Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится до утра 10 мая. Об этом 5 мая сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных, он продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны.

Городские власти призывают местных жителей оставаться в этот период дома.

"Во время комендантского часа можно выходить только в укрытия в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", – отмечается в сообщении.

Куртев подчеркнул, что в случае появления на улице в неустановленное время жителя Запорожья могут принять за диверсанта.

"Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время", – призвал он.

Чиновник также сообщил, что в связи с комендантским часом в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В связи с празднованием в России 9 Мая в Украине ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии, сообщили 4 мая в Министерстве обороны Украины.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, война, комендантский час, война России против Украины
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