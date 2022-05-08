ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье временно ограничили выезд из города – ОГА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эвакуационные коридоры в направление Запорожья будут открыты исключительно на въезд в облцентр, отметили в ОГА
Эвакуационные коридоры в направление Запорожья будут открыты исключительно на въезд в облцентр, отметили в ОГА
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Запорожье будет временно закрыто на выезд, но будет оставаться открытым на въезд в город.

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной госадминистрации (ОГА) 8 мая.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/307515411558317

В Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

В связи с празднованием в России 9 Мая в Украине ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии, сообщили 4 мая в Министерстве обороны Украины.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, автомобили, комендантский час, эвакуация, война России против Украины, безопасность, проезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (99241)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (75124)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (48500)
4
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (31713)
5
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (31018)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (21429)
7
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове (17456)
8
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым (17145)
 
 
 
 