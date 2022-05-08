В Запорожье временно ограничили выезд из города – ОГА

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной госадминистрации (ОГА) 8 мая.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.
В Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
В связи с празднованием в России 9 Мая в Украине ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии, сообщили 4 мая в Министерстве обороны Украины.