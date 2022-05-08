В Запорожье временно ограничили выезд из города – ОГА

Эвакуационные коридоры в направление Запорожья будут открыты исключительно на въезд в облцентр, отметили в ОГА Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной госадминистрации (ОГА) 8 мая.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.

В Запорожье ввели долгий комендантский час, который продлится с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая. Городские власти призвали местных жителей оставаться в этот период дома.

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