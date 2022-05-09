"Сегодняшний день решающий". Гайдай заявил, что оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины

По словам Гайдая, сейчас продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодняшний день решающий. Будем биться за "дорогу жизни", – написал глава ОВА.

По его словам, сейчас продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

"Рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут. Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, то смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганскую область – это будет означать потерю единственного пути в безопасность и сообщения с другими областями", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что ВСУ готовы оказать сопротивление противнику.

"Верим в ВСУ! Чем бить орков – есть. Как реку перешли, так назад и поплывут", – резюмировал глава ОВА.