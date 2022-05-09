В Луганской ОГА рассказали, когда возобновится эвакуация из области

"Наши войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты. Как только уберут всех "лишних", спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", – сказал он.

Гайдай добавил, что в Попасной украинские военные держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Глава ОГА прогнозирует, что скоро ситуация должна измениться в сторону Украины.

В Рубежном, по его словам, Россия ежедневно несет потери, только за вчера уничтожено пять танков, около 20 военных, много раненых. Линия обороны – без изменений. Воеводовка возле Северодонецка – полностью под контролем Украины, ВСУ закрепили позиции.

"На свободной [от оккупантов] части Луганской области до сих пор остаются более 40 тыс. человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", – отметил Гайдай.