Россияне обстреляли НПЗ в Лисичанске, есть угроза взрыва соседних резервуаров – Гайдай

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 м², есть угроза взрыва соседней группы резервуаров", – написал глава ОГА.
По его словам, спасатели пытались усмирить огонь, но начался артиллерийский обстрел и пожарные были вынуждены покинуть опасную зону.
"Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты уже несколько раз обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. 16 апреля во время очередного обстрела и крупного пожара Гайдай сообщил, что топлива там нет – горят остатки нефтешлама.
Гайдай 11 апреля сообщал, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.