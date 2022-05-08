Россияне обстреляли НПЗ в Лисичанске, есть угроза взрыва соседних резервуаров – Гайдай

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 м², есть угроза взрыва соседней группы резервуаров", – написал глава ОГА.

По его словам, спасатели пытались усмирить огонь, но начался артиллерийский обстрел и пожарные были вынуждены покинуть опасную зону.

"Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", – добавил он.

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