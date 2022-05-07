Зеленский о дефиците горючего: Ключевая задача чиновников – ускорить транспортировку топлива от европейских портов до наших потребителей

На совещании обсуждался вопрос преодоления дефицита горючего, "возникшего после того, как российские ракеты разрушили наш Кременчугский завод и базы нефтепродуктов по всему государству", отметил Зеленский.
"Заслушал доклады о том, что конкретно делается для организации снабжения Украиной достаточного объема бензина и других видов топлива. Ключевая задача для чиновников – ускорить транспортировку топлива от европейских портов до наших потребителей. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", – сказал президент.
Он также отметил, что в Киевской области восстановили железнодорожный мост через реку Ирпень, и можно сказать, что города и общины Киевской области, освобожденные от оккупантов, "соединены нормальным транспортным сообщением".
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Дефицит топлива в Украине, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в конце прошлого месяца. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.
3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".
Россия ракетными ударами уничтожила или повредила в Украине около 15 нефтебаз, сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его прогнозам, "с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину".