Зеленский о дефиците горючего: Ключевая задача чиновников – ускорить транспортировку топлива от европейских портов до наших потребителей

На совещании обсуждался вопрос преодоления дефицита горючего, "возникшего после того, как российские ракеты разрушили наш Кременчугский завод и базы нефтепродуктов по всему государству", отметил Зеленский.

"Заслушал доклады о том, что конкретно делается для организации снабжения Украиной достаточного объема бензина и других видов топлива. Ключевая задача для чиновников – ускорить транспортировку топлива от европейских портов до наших потребителей. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", – сказал президент.

Он также отметил, что в Киевской области восстановили железнодорожный мост через реку Ирпень, и можно сказать, что города и общины Киевской области, освобожденные от оккупантов, "соединены нормальным транспортным сообщением".

Война России против Украины. Главное (обновляется)