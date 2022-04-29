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КИЕВ

Жителей Киева призвали не пользоваться личным автотранспортом, чтобы топлива хватало военным

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Дефицит топлива возник из-за российского вторжения в Украину
Дефицит топлива возник из-за российского вторжения в Украину
Фото: pixabay.com

29 апреля Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram призвала жителей столицы воздержаться от передвижения на личном автотранспорте.

"Киевлян просят помнить о нуждах армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, которые возвращаются в столицу", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в Киеве работают 140 автобусов на 62 маршрутах, 70 трамваев на 16 маршрутах и 77 троллейбусов на 25 маршрутах.

"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов. Метро работает с 6.30 до 20.00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 7.00 до 21.00", – объяснили власти столицы.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

29 апреля директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал изданию "Сегодня", что по ряду причин, связанных с масштабным вторжением России (блокировка морских портов, уничтожение оккупантами нефтебаз, госрегулирование цен и прочее), в Украине возник дефицит топлива.

Теги: Киев, транспорт, Украина, метро, КГГА, война, бензин, дефицит, автобус, вторжение, война России против Украины, троллейбус, перевозки, госрегулирование, пассажиры, трамвай
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