Жителей Киева призвали не пользоваться личным автотранспортом, чтобы топлива хватало военным

"Киевлян просят помнить о нуждах армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, которые возвращаются в столицу", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в Киеве работают 140 автобусов на 62 маршрутах, 70 трамваев на 16 маршрутах и 77 троллейбусов на 25 маршрутах.

"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов. Метро работает с 6.30 до 20.00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 7.00 до 21.00", – объяснили власти столицы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)