В Украине ограничили максимальную наценку на премиальное топливо

"Сегодня правительство сделало еще один шаг к стабилизации топливного рынка. Принято постановление, которое регламентирует, что цена на так называемое премиальное топливо не может более чем на 5% превышать цену обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", – написал он.
По словам Шмыгаля, "сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит – продолжать работать".
С 18 марта в Украине вступил в силу закон об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
По подсчетам Дениса Шмыгаля, благодаря этому решению литр бензина в Украине подешевел на 5–10 грн. "Топливо снова появилось на многих АЗС, из Европы в Украину поехали тысячи тонн топлива", – отметил премьер-министр.