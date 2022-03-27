В Украине ограничили максимальную наценку на премиальное топливо

"Сегодня правительство сделало еще один шаг к стабилизации топливного рынка. Принято постановление, которое регламентирует, что цена на так называемое премиальное топливо не может более чем на 5% превышать цену обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", – написал он.

По словам Шмыгаля, "сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит – продолжать работать".