Дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели, оно подорожает – Минэкономики

"Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами. В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", – написала она.

Первый вице-премьер отметила, что "данная ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов".

"Это связано в первую очередь с большей ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – объяснила Свириденко.

Она рассказала, что "временный ощутимый дефицит горючего" образовался на автозаправках "в отдельных регионах Украины".

"Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины, в частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также по ряду крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива", – заявила Свириденко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)