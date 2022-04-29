Дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели, оно подорожает – Минэкономики

"Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами. В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", – написала она.
Первый вице-премьер отметила, что "данная ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов".
"Это связано в первую очередь с большей ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – объяснила Свириденко.
Она рассказала, что "временный ощутимый дефицит горючего" образовался на автозаправках "в отдельных регионах Украины".
"Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины, в частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также по ряду крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего. Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива", – заявила Свириденко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 апреля директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказал изданию "Сегодня", что по ряду причин, связанных с масштабным вторжением России (блокировка морских портов, уничтожение оккупантами нефтебаз, госрегулирование цен и прочее), в Украине возник дефицит топлива.
Власти Киева призвали жителей столицы ограничить использование автотранспорта, чтобы топлива хватало военным.