"Будут другие цены". В Раде заявили, что через несколько дней проблемы с топливом будут решены

Корниенко пообещал, что "возможность приобрести топливо для автотранспорта будет" Фото: pixabay.com

"Он также добавил, что будут другие цены, но возможность приобрести топливо для автотранспорта будет", - сказано в сообщении.

Корниенко объяснил, что "перезапустить процесс относительно дефицита топлива" позволяет сотрудничество Рады и правительства.

"Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%. Конечно, есть нюансы – крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнеса эта система подходит", – отметил вице-спикер Рады.