"Будут другие цены". В Раде заявили, что через несколько дней проблемы с топливом будут решены

Корниенко объяснил, что "перезапустить процесс относительно дефицита топлива" позволяет сотрудничество Рады и правительства.
"Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%. Конечно, есть нюансы – крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнеса эта система подходит", – отметил вице-спикер Рады.
Директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказывал изданию "Сегодня", что по ряду причин, связанных с масштабным вторжением России (блокировка морских портов, уничтожение оккупантами нефтебаз, госрегулирование цен и прочее), в Украине возник дефицит топлива.
29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.
Власти Киева призвали жителей столицы ограничить использование автотранспорта, чтобы топлива хватало военным.