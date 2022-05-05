Ситуация с топливом еще может быть напряженной в течение недели, но улучшится с середины мая – нардеп Герус

В результате таких действий оккупантов были уничтожены существенные запасы топлива, также усложнено хранение нефтепродуктов, сказал Герус.
Уничтожение нефтебаз, а также остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которая произошла тоже в результате обстрелов, – это, по словам Геруса, один из факторов, влияющих на дефицит топлива в стране.
Также это связано с переориентацией рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из России и Беларуси, а также блокированием оккупантами поставок топлива морским путем, пояснил Герус.
"Есть определенные логистические трудности, связанные с наличием бензовозов, цистерн, с логистикой и перемещением этого транспорта. Идет процесс налаживания, рынок переформатируется", – сказал он.
Нардеп прогнозирует, что рынок настроится в ближайшее время и поставки из Европы "будут динамичнее".
"Возможно, на протяжении недели еще будет напряженная ситуация. Но с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину", – добавил он и не исключил дальнейшую либерализацию рынка.
Дефицит топлива в Украине, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в конце прошлого месяца. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.
3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".