Ситуация с топливом еще может быть напряженной в течение недели, но улучшится с середины мая – нардеп Герус

Ситуация на рынке нефтепродуктов в Украине улучшится в середине месяца, прогнозирует Герус Фото: depositphotos.com

В результате таких действий оккупантов были уничтожены существенные запасы топлива, также усложнено хранение нефтепродуктов, сказал Герус.

Уничтожение нефтебаз, а также остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которая произошла тоже в результате обстрелов, – это, по словам Геруса, один из факторов, влияющих на дефицит топлива в стране.

Также это связано с переориентацией рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из России и Беларуси, а также блокированием оккупантами поставок топлива морским путем, пояснил Герус.

"Есть определенные логистические трудности, связанные с наличием бензовозов, цистерн, с логистикой и перемещением этого транспорта. Идет процесс налаживания, рынок переформатируется", – сказал он.

Нардеп прогнозирует, что рынок настроится в ближайшее время и поставки из Европы "будут динамичнее".

"Возможно, на протяжении недели еще будет напряженная ситуация. Но с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину", – добавил он и не исключил дальнейшую либерализацию рынка.