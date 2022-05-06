Россияне вчера 16 раз обстреляли Северодонецк, погибло два человека, была угроза пожара на "Азоте" – Гайдай

Половина всех обстрелов РФ в Луганской области пришлась на Северодонецк, сообщил Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram 6 мая.

В результате удара начался пожар – горели шпалы и трава на площади 400 м². Была угроза возгорания цистерн "Азота", но спасатели предотвратили это.

"В общем, в городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших", – написал Гайдай.

Он сообщил, что еще семь домов были разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске, есть также разрушения в Попасной, Лисичанске, Горном и Ореховом.