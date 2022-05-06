Россияне вчера 16 раз обстреляли Северодонецк, погибло два человека, была угроза пожара на "Азоте" – Гайдай

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram 6 мая.
В результате удара начался пожар – горели шпалы и трава на площади 400 м². Была угроза возгорания цистерн "Азота", но спасатели предотвратили это.
"В общем, в городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших", – написал Гайдай.
Он сообщил, что еще семь домов были разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске, есть также разрушения в Попасной, Лисичанске, Горном и Ореховом.
Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "российские войска начали битву за Донбасс".
По данным британской разведки, РФ, скорее всего, планирует захватить Северодонецк, а также Краматорск Донецкой области.