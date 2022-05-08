Из-за российских обстрелов Лисичанск и Северодонецк остались без света – Гайдай

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применялась артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова есть разрушения объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие – исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке", – написал он.
Гайдай сообщил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, на место отправятся аварийные бригады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.