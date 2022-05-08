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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российских обстрелов Лисичанск и Северодонецк остались без света – Гайдай

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Без света остались два крупных города в Луганской области
Без света остались два крупных города в Луганской области
Фото: depositphotos.com

Из-за ударов российских оккупантов Лисичанск и Северодонецк Луганской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай 8 мая в Telegram.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применялась артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова есть разрушения объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие – исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке", – написал он.

Гайдай сообщил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, на место отправятся аварийные бригады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, электричество, Северодонецк, Лисичанск, электроснабжение, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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