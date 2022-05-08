Из-за российских обстрелов Лисичанск и Северодонецк остались без света – Гайдай

Без света остались два крупных города в Луганской области Фото: depositphotos.com

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применялась артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова есть разрушения объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие – исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке", – написал он.

Гайдай сообщил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, на место отправятся аварийные бригады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)