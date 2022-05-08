Россияне открыли огонь по Шипилово Луганской области, под завалами 11 человек – Гайдай

Кроме того, из-за обстрелов оккупантов повреждены четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.
"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на попаснянском и северодонецком направлениях", – уточнил Гайдай.
На территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки отбиты девять атак РФ, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники.
Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.