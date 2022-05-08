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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне открыли огонь по Шипилово Луганской области, под завалами 11 человек – Гайдай

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По словам Гайдая, под завалами в Шипилово находятся 11 человек
По словам Гайдая, под завалами в Шипилово находятся 11 человек
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

В ночь на 8 мая российские оккупанты открыли огонь по Шипилово в Луганской области. Предварительно, под завалами двухэтажного дома оказались 11 человек. Об этом написал в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Кроме того, из-за обстрелов оккупантов повреждены четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на попаснянском и северодонецком направлениях", – уточнил Гайдай.

На территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки отбиты девять атак РФ, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники.

Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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