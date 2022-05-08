Россияне открыли огонь по Шипилово Луганской области, под завалами 11 человек – Гайдай

По словам Гайдая, под завалами в Шипилово находятся 11 человек Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Кроме того, из-за обстрелов оккупантов повреждены четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на попаснянском и северодонецком направлениях", – уточнил Гайдай.

На территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки отбиты девять атак РФ, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники.

Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

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