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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиаудар по школе в Белогоровке. В ОГА считают, что все оставшиеся под завалами 60 человек погибли

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Удар по школе произошел 7 мая
Удар по школе произошел 7 мая
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате авиаудара по школе поселка городского типа Белогоровка Луганской области, вероятно, погибли 60 человек. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

Он сообщил, что в результате удара возник пожар в здании школы на площади около 300 м² и в доме культуры. Пожар потушили спустя почти четыре часа, затем провели разбор завалов, под которыми нашли двух погибших.

"Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", – считает Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По информации местных властей, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, война, Сергей Гайдай, авиаудар, война России против Украины, погибшие
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