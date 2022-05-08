Авиаудар по школе в Белогоровке. В ОГА считают, что все оставшиеся под завалами 60 человек погибли

Он сообщил, что в результате удара возник пожар в здании школы на площади около 300 м² и в доме культуры. Пожар потушили спустя почти четыре часа, затем провели разбор завалов, под которыми нашли двух погибших.

"Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", – считает Гайдай.

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