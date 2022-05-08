Авиаудар по школе в Белогоровке. В ОГА считают, что все оставшиеся под завалами 60 человек погибли

Он сообщил, что в результате удара возник пожар в здании школы на площади около 300 м² и в доме культуры. Пожар потушили спустя почти четыре часа, затем провели разбор завалов, под которыми нашли двух погибших.
"Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", – считает Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По информации местных властей, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30.