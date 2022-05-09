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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 человек из-под завалов в Шипилово перестали выходить на связь

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8 мая оккупанты 24 раза обстреливали Луганскую область
8 мая оккупанты 24 раза обстреливали Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Луганской области 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово и по которым открыли огонь россияне, перестали выходить на связь. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово", – говорит он.

8 мая оккупанты 24 раза обстреливали Луганскую область. В Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке есть дети, их госпитализировали в Днепр.

Оккупанты продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером 8 мая войска РФ третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.

"А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", – добавил Гайдай.

РФ сосредоточила усилия на попытке взятия Рубежного и подготовке к продолжению наступления в направлении Лисичанска, отметил глава ОГА. Оккупанты усилили обстрелы и пытаются прорвать оборону украинских войск.

На территории Луганской и Донецкой областей за сутки были успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили три беспилотника "Орлан-10".

За прошедшую неделю ВСУ отбили 71 вражескую атаку. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделения ПВО сбили два самолета, один вертолет, одну крылатую ракету и 33 беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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