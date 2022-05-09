11 человек из-под завалов в Шипилово перестали выходить на связь

"Россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово", – говорит он.

8 мая оккупанты 24 раза обстреливали Луганскую область. В Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке есть дети, их госпитализировали в Днепр.

Оккупанты продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером 8 мая войска РФ третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.

"А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", – добавил Гайдай.

РФ сосредоточила усилия на попытке взятия Рубежного и подготовке к продолжению наступления в направлении Лисичанска, отметил глава ОГА. Оккупанты усилили обстрелы и пытаются прорвать оборону украинских войск.

На территории Луганской и Донецкой областей за сутки были успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили три беспилотника "Орлан-10".

За прошедшую неделю ВСУ отбили 71 вражескую атаку. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделения ПВО сбили два самолета, один вертолет, одну крылатую ракету и 33 беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)