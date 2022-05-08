Около 1 млн жителей Луганской области остались без водоснабжения из-за обстрелов со стороны оккупантов – Гайдай

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское", – написал он.
Гайдай отметил, что это около 1 млн населения.
"Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня Гайдай также сообщал, что из-за обстрелов со стороны оккупантов без электричества остались Северодонецк и Лисичанск.
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.