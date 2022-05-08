Около 1 млн жителей Луганской области остались без водоснабжения из-за обстрелов со стороны оккупантов – Гайдай

Гайдай: Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское", – написал он.

Гайдай отметил, что это около 1 млн населения.

"Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня Гайдай также сообщал, что из-за обстрелов со стороны оккупантов без электричества остались Северодонецк и Лисичанск.