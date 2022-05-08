ВСУ отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились ранее – глава Луганской ОВА

Об этом 8 мая в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
Видеофрагмент эфира опубликован в Facebook руководитель ОВА.
"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что – представьте себе: город обстреливали больше двух месяцев... Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия – там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более укрепленные позиции, которые подготовили ранее", – сказал Гайдай.
По его словам, планы оккупантов захватить до 9 мая полностью Луганскую область невыполнимы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.