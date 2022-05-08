ВСУ отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились ранее – глава Луганской ОВА

Об этом 8 мая в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеофрагмент эфира опубликован в Facebook руководитель ОВА.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что – представьте себе: город обстреливали больше двух месяцев... Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия – там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более укрепленные позиции, которые подготовили ранее", – сказал Гайдай.

По его словам, планы оккупантов захватить до 9 мая полностью Луганскую область невыполнимы.

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