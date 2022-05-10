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Минобороны Беларуси объявило о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной

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Гулевич сказал, что подразделения ССО выдвинули на границу с Украиной "с целью обеспечения безопасности" Беларуси
Гулевич сказал, что подразделения ССО выдвинули на границу с Украиной "с целью обеспечения безопасности" Беларуси
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной. Заявление Гулевича приводит Telegram-канал оборонного ведомства.

По утверждению Гулевича, Беларусь реагирует на присутствие украинских войск, якобы дислоцирующихся вблизи границы. 

"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", – сказал он. 

Кроме того, по словам Гулевича, Беларусь "в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования" направила батальонно-тактические группы на западное и северо-западное операционные направления. 

"Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", – сказал Гулевич. 

По мнению Гулевича, "США и их союзники" наращивают военное присутствие у границ Беларуси и созданная ими группировка за последние шесть месяцев "выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля российские войска масштабно вторглись в Украину с юга, востока и севера, в том числе с территории Беларуси. В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин вынуждает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, граница, война России против Украины, войска
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