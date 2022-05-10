Минобороны Беларуси объявило о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной

Гулевич сказал, что подразделения ССО выдвинули на границу с Украиной "с целью обеспечения безопасности" Беларуси Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

По утверждению Гулевича, Беларусь реагирует на присутствие украинских войск, якобы дислоцирующихся вблизи границы.

"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", – сказал он.

Кроме того, по словам Гулевича, Беларусь "в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования" направила батальонно-тактические группы на западное и северо-западное операционные направления.

"Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", – сказал Гулевич.

По мнению Гулевича, "США и их союзники" наращивают военное присутствие у границ Беларуси и созданная ими группировка за последние шесть месяцев "выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении".

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