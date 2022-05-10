Жданов: Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

Лукашенко (на фото) отвертелся, когда война между РФ и Украиной только начиналась, отметил Жданов Фото: radiosvoboda.org

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Дело в том, что мы можем перегонять его [вооружение] разными видами: и автомобильным транспортом, и своим ходом перемещать. Но агрессор пытается, потому что другого способа помешать поставкам у него на сегодня нет", – отметил эксперт.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин продолжит давление на Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси, чтобы он помешал поставкам оружия в Украину.

"Как я понимаю, скоро снова состоится встреча Путина и Лукашенко... Думаю, Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк – Львов. Хотя Лукашенко отвертелся еще тогда, когда Путин был на вершине олимпа, когда война только начиналась. А сегодня он тем более не вмешается, я полагаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", – считает Жданов.

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