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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов: Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

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Лукашенко (на фото) отвертелся, когда война между РФ и Украиной только начиналась, отметил Жданов
Лукашенко (на фото) отвертелся, когда война между РФ и Украиной только начиналась, отметил Жданов
Фото: radiosvoboda.org

Ракетные удары российских оккупантов по железной дороге в Украине могут усложнить поставки вооружения и военной техники к линии фронта, но вряд ли "в большом количестве или на долгий срок".

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Дело в том, что мы можем перегонять его [вооружениеразными видами: и автомобильным транспортом, и своим ходом перемещать. Но агрессор пытается, потому что другого способа помешать поставкам у него на сегодня нет", – отметил эксперт.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин продолжит давление на Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси, чтобы он помешал поставкам оружия в Украину.

"Как я понимаю, скоро снова состоится встреча Путина и Лукашенко... Думаю, Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк – Львов. Хотя Лукашенко отвертелся еще тогда, когда Путин был на вершине олимпа, когда война только начиналась. А сегодня он тем более не вмешается, я полагаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", – считает Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля российские войска масштабно вторглись в Украину с юга, востока и севера, в том числе с территории Беларуси. В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Российское минобороны заявляло, что Украина якобы планирует нанести удары "Точкой-У" 8 мая в местах скопления людей в Волынской и Львовской областях. 6 мая журналисты в Беларуси, где присутствуют российские войска, заметили переброску таких ракетных комплексов к границе с Украиной.

Теги: Россия, Львов, Владимир Путин, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, Луцк, вооружение, агрессия, нападение, война России против Украины, ракеты, президент, удары, Олег Жданов, интервью, давление, российские оккупанты
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