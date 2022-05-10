Жданов: Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Дело в том, что мы можем перегонять его [вооружение] разными видами: и автомобильным транспортом, и своим ходом перемещать. Но агрессор пытается, потому что другого способа помешать поставкам у него на сегодня нет", – отметил эксперт.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин продолжит давление на Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси, чтобы он помешал поставкам оружия в Украину.
"Как я понимаю, скоро снова состоится встреча Путина и Лукашенко... Думаю, Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк – Львов. Хотя Лукашенко отвертелся еще тогда, когда Путин был на вершине олимпа, когда война только начиналась. А сегодня он тем более не вмешается, я полагаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", – считает Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля российские войска масштабно вторглись в Украину с юга, востока и севера, в том числе с территории Беларуси. В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
Российское минобороны заявляло, что Украина якобы планирует нанести удары "Точкой-У" 8 мая в местах скопления людей в Волынской и Львовской областях. 6 мая журналисты в Беларуси, где присутствуют российские войска, заметили переброску таких ракетных комплексов к границе с Украиной.