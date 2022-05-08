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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ заявили, что Киев планирует 8 мая ударить "Точкой-У" по Волыни и Львовской области. Накануне в Беларуси видели переброску "Точек-У" к границе

В минобороны РФ предупредили об "ударах "Точкой-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске"
В минобороны РФ предупредили об "ударах "Точкой-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске"
Фото: mil.ru (архив)

Российское минобороны заявило, что Украина якобы планирует нанести удары "Точкой-У" 8 мая в местах скопления людей в Волынской и Львовской областях. 6 мая журналисты в Беларуси, где присутствуют российские войска, заметили переброску таких ракетных комплексов к границе с Украиной.

"8 мая в ходе отмечаемого в Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", – говорится в заявлении минобороны РФ. 

В ведомстве уточнили, что "ВСУ нанесут удары ракетным комплексом "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске".

В российском министерстве заявили также, что "националисты планируют взорвать" плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой области, которую заминировали якобы ВСУ. Отмечается, что в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек, могут возникнуть перебои с электроснабжением в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. 

Проект "Беларускі Гаюн", который отслеживает перемещение военной техники в Беларуси, утром 7 мая сообщил, что 6 мая в 3 часа ночи по направлению Бреста была замечена колонна военной техники.

"По трассе М-1 недалеко от Баранович в сторону Бреста стояла колонна техники. Среди техники были возможно 2 Точки У, также несколько грузовых автомобилей. Также ЗИЛ и легковой автомобиль двигались со стороны Бреста в сторону этой колонны", – отметили наблюдатели.

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". Погибли 59 человек, более 100 были ранены. 

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, сообщали в Офисе генпрокурора.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

При этом пропагандисты утверждали, что ракетный комплекс "Точка-У", который ударил по Краматорску, использует только Украина – у России якобы его даже нет на вооружении, хотя еще незадолго до этого как официальные российские СМИ, так и расследовательские проекты публиковали видео с "Точками-У", которые есть у РФ с советских времен и уже применялись на войне в Украине

Контекст:

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также считает, что Россия "панически хочет какое-нибудь зло сделать именно 8 или 9 мая" в связи с отсутствием военных успехов в ходе войны против Украины. 

В Генштабе ВСУ получали информацию, что в вооруженных силах РФ велась пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне. 

Телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

Теги: Беларусь, Волынская область, провокации, 9 мая, Львовская область, Точка-У, плотина, обстрелы, Волынь, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, электростанция, ракетный комплекс
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