После 8−9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу – Кличко

Мэр отметил, что власти столицы не могут исключать провокации со стороны российских оккупантов в связи с наступлением знаковых дат 8–9 мая.

"На совещаниях с военными экспертами было принято решение касательно 8−9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8−9 мая, согласно правилам военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено [обеспечение] безопасности военными. Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет. Будем надеяться, что, несмотря на много информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме", – сказал Кличко.

Он рекомендовал киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. "Целью агрессора была и остается столица", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что в пригороде, в лесопарковых зонах заминирована значительная часть территорий.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8−9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", – сказал Кличко.

Он отметил, что, по данным о нахождении мобильных телефонов, сейчас в Киеве находится 2,2 млн человек.

"До начала военных действий в городе ночевало около 3,5 млн человек. Ночью и днем – разные показатели: днем приезжает около миллиона людей из области. Когда начались военные действия, киевляне начали уезжать. Это были в основном женщины и дети. Самая маленькая цифра нахождения людей в нашем городе составляла около 1 млн человек", – рассказал Кличко.