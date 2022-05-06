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Зеленский пригласил Шольца приехать в Киев 9 мая

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Зеленский считает, что Шольц может сделать "сильный политический шаг"
Зеленский считает, что Шольц может сделать "сильный политический шаг"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House, сказал, что канцлера Германии Олафа Шольца пригласили посетить Украину 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Трансляция беседы велась на канале Chatham House в YouTube. 

"Говоря про Шольца. Он приглашен, приглашение открыто, оно уже определенное время. Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень сильный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему", – сказал он. 

По словам Зеленского, он также пригласил в Украину президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в ходе беседы 5 мая. 

"Украина открыта", – добавил Зеленский.

В Москву в этому году на парад 9 мая не приедет никто из иностранных лидеров, заявляли в Кремле. По данным Западных СМИ и разведки, президент РФ Владимир Путин может в этот день официально объявить Украине войну. 

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня, что спецслужбы стран – партнеров Украины уведомили Киев, что власти РФ 9 мая намерены объявить войну Украине.

Контекст:

12 апреля Bild писал, что 13 апреля в Украину хотел приехать Штайнмайер, но Зеленский не согласовал визит – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".

5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого СМИ сообщили, что президент Украины пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство, в том числе канцлера посетить Киев. Официальных подтверждений этому не было. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, День Победы, 9 мая, Владимир Зеленский, визит, Олаф Шольц
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