Зеленский пригласил Шольца приехать в Киев 9 мая

Трансляция беседы велась на канале Chatham House в YouTube.

"Говоря про Шольца. Он приглашен, приглашение открыто, оно уже определенное время. Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень сильный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему", – сказал он.

По словам Зеленского, он также пригласил в Украину президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в ходе беседы 5 мая.

"Украина открыта", – добавил Зеленский.

В Москву в этому году на парад 9 мая не приедет никто из иностранных лидеров, заявляли в Кремле. По данным Западных СМИ и разведки, президент РФ Владимир Путин может в этот день официально объявить Украине войну.

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня, что спецслужбы стран – партнеров Украины уведомили Киев, что власти РФ 9 мая намерены объявить войну Украине.